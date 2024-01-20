В Витебске кормили котлетами и салатами второй свежести
Работа одной из столовых в Витебске была приостановлена по настоянию КГК — там нашли просроченные салаты и котлеты.
В рамках проверки витебского предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению услуг общественного питания, была приостановлена деятельность одной из городских столовых, принадлежащих ему.
В результате проверки было изъято из обращения более 6 килограммов пищевой продукции с истекшим сроком годности, в том числе салатов, котлет, шоколада, свежих огурцов.
Кроме того, оказалось, что хранение пищевой продукции в столовой осуществлялось в условиях, не обеспечивающих ее защиту от загрязняющих веществ, имелись и другие нарушения санитарных требований, влекущие угрозу здоровью людей.
Работа это объекта общественного питания бала возобновлена только после устранения всех нарушений, сообщает пресс-служба КГК.