В Витебске кормили котлетами и салатами второй свежести

20/1/24 21:48 • Здароўе

Работа одной из столовых в Витебске была приостановлена по настоянию КГК — там нашли просроченные салаты и котлеты.



В рамках проверки витебского предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению услуг общественного питания, была приостановлена деятельность одной из городских столовых, принадлежащих ему.

В результате проверки было изъято из обращения более 6 килограммов пищевой продукции с истекшим сроком годности, в том числе салатов, котлет, шоколада, свежих огурцов.

Кроме того, оказалось, что хранение пищевой продукции в столовой осуществлялось в условиях, не обеспечивающих ее защиту от загрязняющих веществ, имелись и другие нарушения санитарных требований, влекущие угрозу здоровью людей.

Работа это объекта общественного питания бала возобновлена только после устранения всех нарушений, сообщает пресс-служба КГК.