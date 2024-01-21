Автобусное сообщение между Витебском и Смоленском должны возобновить уже со вторника

21/1/24 15:16 • Падзеі

С 23 января должны возобновиться международные автобусные рейсы между Витебском и Смоленском.



По данным информагентства «О чём говорит Смоленск», рейсы «Витебскоблавтотранс» в Смоленск были отменены с 1 января из-за завершения срока международной лицензии на перевозку пассажиров. Планировалось, что необходимые документы вновь будут получены лишь в феврале.

Однако, как сообщает издание, в ситуацию пришлось вмешаться госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву. В результате «Витебскоблавтотранс» должн получить необходимые документы в ближайшие дни.

По сообщению Витебского облисполкома, ожидается, что первые рейсы свяжут два города уже с 23 января.

На сервисах по продаже билетов на автобусы на это число пока есть только билеты на рейсы смоленского перевозчика ОГУП ВМАП.