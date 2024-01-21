Ниже -17 °C — холоднее всего в Беларуси этой ночью было на севере Витебщины

21/1/24 14:42 • Экалогія

Температурные качели — ниже -17 °C было этой ночью в некоторых местах Витебской области, а в понедельник синоптики обещают до +2 °C.



Ночью 21 января в Витебске столбик термометра опустился до отметки -11,2 °C, однако на севере области было гораздо холоднее: -17,1 °C в Россонах и -17 °C в Езерище. При этом предыдущей ночью, 20 января, мороз был в два раза слабее.

По прогнозам синоптиков ночью 22 января температура атмосферного воздуха не должна опуститься ниже -6 °C, а днем и вовсе может прогреться до +2 °C.

По итогу прошедших двадцати дней января среднемесячная температура составила -9,8 °C, что на 4,9 градуса ниже нормы для этого месяца. При этом за две трети месяца выпал только 31 миллиметр осадков, что составляет 55% от месячной нормы.