Очень крепкий ветер обрушится завтра на Витебскую область. Оранжевый уровень опасности

21/1/24 22:46 • Экалогія

Восьмибалльный ведер ожидается 22 января в Витебской области, из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.



Завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, в отдельных районах слабый туман.

Днем по западной половине небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами слабые гололед, метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Будет дуть южный ветер скоростью до 10 ветров в секунду, днем он усилится и скорость порывов может достигать во многих районах 20 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8 баллам и считается очень крепким ветром, следующая стадия которого — шторм.

Температура атмосферного воздуха в течение суток будет повышаться и днем по численным прогнозам может достигнуть -1 °C, а по прогнозам синоптиков — +2 °C.