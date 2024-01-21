Визуализация проекта реконструкции площади Победы в Витебске опубликована властями

21/1/24 22:25 • Культура

Как будет выглядеть площадь Победы в Витебске после новой реконструкции? Какое-то впечатление уже можно сложить.



Телеграм-канал Витебского облисполкома сообщил, что Александру Субботину представили проект реконструкции площади Победы. Сообщается, что там установят фонтаны, модернизируют светодиодные элементы, обновят надпись «Подвиг советского народа бессмертен». К работам планируют приступить в марте.

Как сообщали ранее «ННВ», тендер на разработку предпроектной документации реконструкции площади Победы выиграло частное производственное унитарное предприятие «Квант-Проект», с которым заключили договор на 124 168 рублей 73 копейки.

Также, по информации горисполкома, к 9 января уже должны были подготовить отчет о воздействии на окружающую среду работ по реконструкции площади. С 11 января планировалось проведение общественных обсуждений ОСВОС, но они пока не объявлены.

Читатели «ННВ» могут ознакомиться с современной визуализацией проекта реконструкции площади Победы, а также сравнить ее с рендерами опубликованными в мае и июне 2009 года, когда проводились преобразования, затеянные Александром Косинцем.