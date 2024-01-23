В Витебске за ночь выпало 6 миллиметров снега
Самый обильный снегопад в Беларуси этой ночью прошел в Витебске.
В областном центре за 12 часов выпало 6 миллиметров осадков, что превышает 10% от месячной нормы для января. Всего с начала месяца в городе выпало уже 38 миллиметров осадков или две трети месячной нормы.
В остальной части Витебской области ночь на 23 января была менее снежная, правда в Лепеле и Россонах выпало по 4 миллиметра осадков, в Верхнедвинске и Шарковщине — 3 миллиметра.
При этом высота снежного покрова в Витебске к утру 23 января, как и прежде, составляет 13 сантиметров. Самые большие сугробы в Верхнедвинске, где высота снежного покрова достигла 21 сантиметра.