В Витебске за ночь выпало 6 миллиметров снега

23/1/24 11:02 • Экалогія

Самый обильный снегопад в Беларуси этой ночью прошел в Витебске.



В областном центре за 12 часов выпало 6 миллиметров осадков, что превышает 10% от месячной нормы для января. Всего с начала месяца в городе выпало уже 38 миллиметров осадков или две трети месячной нормы.

В остальной части Витебской области ночь на 23 января была менее снежная, правда в Лепеле и Россонах выпало по 4 миллиметра осадков, в Верхнедвинске и Шарковщине — 3 миллиметра.

При этом высота снежного покрова в Витебске к утру 23 января, как и прежде, составляет 13 сантиметров. Самые большие сугробы в Верхнедвинске, где высота снежного покрова достигла 21 сантиметра.