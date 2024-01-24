КГК выявил завышение цен на яблоки и помидоры в одном из магазинов Витебска, а также нашел просрочку

24/1/24 12:13 • Эканоміка

Вопросы обоснованности цен на овощную продукцию в торговой сети и у основных производителей Витебской области изучались Комитетом госконтроля.



Результаты мониторинга, проведенного в Витебске, Полоцке и Орше, показали наличие в торговой сети достаточного ассортимента овощной продукции и яблок, как отечественных производителей, так и импортного производства.

В то же время в отдельных торговых объектах выявлены нарушения требований законодательства при формировании цен и правил торговли.

Так, в одном из магазинов областного центра были превышены предельные максимальные торговые надбавки (30%) на томаты и яблоки до 100%, что привело к завышению розничных цен. Кроме того, в торговом объекте находились в продаже 2900 граммов томатов с истекшим на 49 дней сроком годности.

В ряде магазинов Витебска и Полоцка в нарушение требований правил продажи на ценниках до покупателей не была доведена информация о наименовании сортов продукции и стране происхождения.

Нарушение порядка ценообразования выявлено и у производителя фруктов Витебского района, который в январе текущего года не учел введенное законодательством ограничение при формировании цены и реализовал 3,3 тонн яблок по завышенной стоимости, необоснованно получив доход в сумме 1000 рублей.

После вмешательства Комитета госконтроля приняты оперативные меры по устранению нарушений. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 3 работника, в отношении виновных лиц, допустивших нарушение ценового законодательства, начаты административные процессы, сообщает пресс-служба ведомства.