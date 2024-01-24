«Витебскоблавтотранс» начал выполнять автобусные рейсы из Витебска в Смоленск, пока по одному

24/1/24 13:15 • Турызм

С 24 января ОАО «Витебскоблавтотранс» возобновил пассажирские перевозки по регулярному международному автобусном маршруту «Витебск – Смоленск – Витебск».





Как сообщает сайт предприятия, с с 24 по 28 января будет выполняться только 1 рейс: ежедневно с временем отправления от автовокзала Витебск в 8:00, отправление от автовокзала Смоленск в 16:00.

С 29 января ОАО «Витебскоблавтотранс» обещает пустить уже 2 рейса:

ежедневно с временем отправления от автовокзала Витебск в 6:45, отправление от автовокзала Смоленск в 14:40;

ежедневно с временем отправления от автовокзала Витебск в 8:00, отправление от автовокзала Смоленск в 16:00.

Напомним, что рейсы «Витебскоблавтотранс» в Смоленск были отменены с 1 января из-за завершения срока международной лицензии на перевозку пассажиров. Планировалось, что необходимые документы вновь будут получены лишь в феврале. В ситуацию пришлось вмешаться госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, и теперь перевозки восстанавливаются.