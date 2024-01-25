Первое ДТП с «Tesla» в Витебске: на переходе сбили пенсионерку. Женщина в больнице

25/1/24 20:52 • Здарэнні

25 января водитель на «Tesla» сбил пенсионерку, переходившую улицу Берестеня в Витебске.



По информации ГАИ, 51-летний водитель, управляя автомобилем «Tesla», около 18:20 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома №46, не предоставил преимущество в движении 63-летней женщине и совершил на неё наезд.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.