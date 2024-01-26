Из-за провалившейся в теплотрассу легковушки в Витебске без отопления и горячей воды остались несколько домов

26/1/24 11:46 • Здарэнні

Ночью 26 января в Витебске автомобиль на проспекте Победы провалился в теплотрассу, от отопления и горячего водоснабжения отключены несколько домов.



Сообщение о провалившемся в подземный канал коммуникаций автомобиле поступило витебским спасателям в 1:06.

Оказалось, что водитель парковал свое авто на зеленой зоне над местом, где проходит канал коммуникаций теплоснабжения. Неожиданно бетонная плита перекрытия теплотрассы упала, из-за чего прорвало трубу тепловой сети, а легковушка провалилась в образовавшуюся яму.

Пожарные с помощью крана извлекли автомобиль из провала, никто не пострадал.

Аварийной бригадой Витебского коммунального производственного унитарного предприятия котельных и тепловых сетей проведено временное отключение трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщается МЧС.

По информации «Витебскэнерго» инцидент произошел возле дома № 55 корпус 4 на проспекте Победы: автомобиль, заехав на зелёную зону, проломил плиту перекрытия теплокамеры. В результате аварии от отопления и горячего водоснабжения, отключено 8 домов по проспекту

Победы: №№ 55 корпуса 2, 3 и 4, 57 корпус 1, 57, 59, 59 корпус 1, 55.