В масле Верхнедвинского маслосырзавода нашли клозантел

26/1/24 13:41 • Здароўе

«Россельхознадзор» заявил о выявлении в сливочном масле производства ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» клозантела.



В связи с этим Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь статус предприятия изменен на «усиленный лабораторный контроль».

Клозантел это внутреннее противопаразитарное средство, применяется для лечения у крупного рогатого скота дистоматоза печени, желудочно-кишечных нематод, гиподерматоза. Из молока препарат должен выводиться за 2 недели.