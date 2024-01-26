Вечером на дорогах Витебщины будет гололедица. Будьте осторожны

26/1/24 14:07 • Экалогія

Из-за угрозы образования гололедицы на дорогах Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



Сегодня, 26 января (пятница), вечером в период с 18:00 до 21:00 на дорогах ожидается образование гололедицы. Это неблагоприятное погодное явление сохранится в течение суток 27 января (суббота).

По прогнозам синоптиков, ночью 27 января температура атмосферного воздуха в Витебске может опуститься до – °С. При этом будут наблюдаться слабые туман и гололед. Такая же погода сохранится и днем, но потеплее на пару градусов. Весь период на дорогах будет гололедица.