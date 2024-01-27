Автокран без водителя снес остановку в центре Витебска. Это не первое в городе «восстание машин»

27/1/24 22:29 • Здарэнні

27 января в центре Витебска автокран без водителя врезался в павильон остановки общественного транспорта возле ратуши.



Инцидент произошел около девяти часов утра. Авто скатилось с горки, выехало на тротуар и буквально снесло остановочный пункт.

Сотрудников ГАИ водитель автокрана заверил, что он приехал на объект и «на минуточку выскочил из кабины», при этом утверждает, что затянул рычаг ручного тормоза.

По данному происшествию ГАИ проводится проверка.

Про похожий случай писали «ННВ» почти 16 лет назад: тогда на «5-м коммунальном» припаркованный автофургон ГАЗ самопроизвольно завёлся (предположительно из-за короткого замыкания), растолкал другие припаркованные автомобили (еще один автофургон, микроавтобус Volkswagen, легковые автомобили Audi, Volkswagen Golf и ВАЗ-2109) и лоб в лоб столкнулся трамваем маршрута №2.