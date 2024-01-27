Как 100 лет назад жители Витебска ездили Ленина хоронить

27/1/24 14:45 • Палітыка

27 января 1924 года в Москве состоялись похороны Владимира Ленина, умершего 21 января в подмосковных Горках, это мероприятие посетили и представители Витебщины.



В похоронах Ленина участвовали две витебские делегации — почти 30 человек. Одну делегацию составляли делегаты XI съезда Советов РСФСР от Витебской губернии (до марта 1924 года Витебская губерния входили в состав этой федеративной республики), во вторую вошли представители различных предприятий Витебска и уездов губернии, которых выбирали на траурных митингах.

Вторая витебская делегация привезла в Москву около десятка венков, один из которых (металлический) экспонировался до развала СССР в киевском филиале Центрального музея Владимира Ленина.

Отметим, что тело Ленина «по просьбам трудящихся» не было похоронено, а помещено в мавзолей (сначала деревянный), где и сохраняется до сих пор.

Желающим узнать подробности похорон Владимира Ленина и участия в них делегаций от Витебской губернии, о тех, кто из нашего края участвовал в них, отсылаем к книге Аркадия Подлипского «Прощание с вождем», которая вышла 2016 году и пока еще есть в книжных магазинах Витебска.