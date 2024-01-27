В больнице умер мужчина, получивший ожоги на новый год в Витебске
26 января в больнице умер 60-летний мужчина, пострадавший во время пожара в Витебске, который случился 1 января.
Пожар произошел примерно в 10 часов новогоднего утра в одной из квартир первого этажа пятиэтажного дома №80 на проспекте Фрунзе, в которой жила пожила супружеская чета.
Утром после встречи нового года мужчина лег спать и закурил. Из-за непотушенной сигареты загорелась постель.
Возгорание через некоторое время заметила жена мужчины и потушила огонь. Она вызвала скорую и пострадавшего госпитализировали с ожогами ног примерно на 20% поверхности тела.
Почти четыре недели медики боролись за его жизнь, однако утром 26 января витеблянин умер в больнице от полученных ожогов, сообщается пресс-службой МЧС.