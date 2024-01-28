Более чем на 3 млн. рублей продали недвижимости в Витебской области за прошлый год

28/1/24 21:43 • Эканоміка

В прошлом году в Витебской области 164 аукциона из 1058 закончились продажей неиспользуемого недвижимого госимущества. Узнали, какой из них был самый дорогой.



Самым дорогим объектом, проданным на аукционах в 2023 году стал незавершенный строительством трехэтажный лечебный корпус Браславской центральной районной больницы, который располагается между двух озер на окраине Браслава.

За 530 000 рублей его приобрел иностранный инвестор. На базе лечебного корпуса новый собственник планирует создать элитный пансионат для престарелых повышенной комфортности.

Всего же в прошлом году продали недвижимого имущества на сумму более 3 000 000 рублей.

В ном году первым объектом, проданным на аукционе, стала амбулатория в деревне Курино Витебского района, построенная еще в 1913 году.

Новым собственником стал житель Витебска, который приобрел объекты амбулатории за 3 базовых величины (120 рублей). В будущем он планирует провести реконструкцию объекта под жилой дом, сообщает сайт комитета «Витебскоблимущество».