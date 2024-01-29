В Браславском районе пропавшего молодого мужчину нашли утонувшим

29/1/24 21:36 • Турызм

28 января на озере Богинское нашли тело пропавшего 30-летнего жителя деревни Богино Браславского района.



Молодого человека 27 января стала разыскивать сестра. Она обратилась к его приятелю, который рассказал, что 26 января они провоили время на озере. Поздним вечером один из приятелей отправился домой через замерзшее озеро.

Тело утонувшего сельчанина было обнаружено работниками ОСВОД на расстоянии 70 метров от берега, на глубине порядка 5 метров. По факту гибели мужчины следственными органами проводится проверка.

С начала года на Витебщине это первый случай утопления человека. В прошлом году на водоемах области утонули 74 человека, из них 6 детей. С момента ледостава с ноября 2023 года утонули 4 человека, сообщается пресс-службой МЧС.