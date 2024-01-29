Злополучный ключик Золотой рыбки в Витебске снова разваливается. Фотофакт

29/1/24 22:51 • Культура

Ключик в пасти скульптуры Золотой рыбки, установленной в устье Витьбы, снова начал разваливаться.



Напомни, что этот элемент скульптуры был поврежден в начале 2020 года. Вскоре, однако, его отреставрировали.

Спустя три года ключ с надписью «Віцебск» снова пришел в негодность. Он растрескался и вот-вот развалится на части.

Скульптура Золотой рыбки появилась в месте впадения Витьбы в Двину в 2017 году. Автором этой композиции стал витебский скульптор Иван Казак.