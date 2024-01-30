Отопление и горячую воду отключат более чем в 100 объектах в центре Витебска. А что случилось?

30/1/24 22:40 • Здароўе

Отключение отопления и горячего водоснабжения более чем в сотне объектов в центре Витебска запланировано на 31 января.



Это связано с тем, что филиал «Витебские тепловые сети» будет проводить плановые ремонтные работы по реконструкции участка тепловой сети в Витебске.

На схеме стройплощадки говорится о реконструкции участка тепловой сети от ПИ-трубопровода в районе ТК-52Ц и ТК-55Ц со всеми ответвлениями до вводной арматуры в теплоузлах зданий на улицах Ленина, Маяковского, Суворова и Крылова.

Из-за проводимых работ с 8:00 до 22:00 будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

Жилые дома:

по ул. Грибоедова 20, 23, 25, 31, 33;

по ул. Грибоедова, 14;

по ул. Баумана, 7;

по ул. Доватора, 12 от, 14;

по ул. Комиссара Крылова, 3, 3а, 8;

по ул. Куйбышева, 9;

по ул. Янки Купалы, 3, 5, 7, 9, 11;

по ул. Кутузова, 19, 21;

по ул. Кутузова, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 23, 19, 21;

по ул. Ленина, 46, 48, 50/6;

по ул. Политехническая 3;

по ул. Советская, 8;

по ул. Суворова, 2, 4, 5, 5а, 7/8, 8, 9а, 10, 13, 15, 18/10, 22, 48/8;

по ул. Чехова, 13/1, 15, 17, 17-1;





Административные здания:

по ул. Баумана, 20, 20г, 20д;

по ул. Суворова, 2, 3, 6, 12, 16, 20, 26, 28, 46;

по ул. Комиссара Крылова, 6, 7, 8, 5/11, 9;

по ул. Чехова, 4, 11/44, 12, 13а, 13-46, 19

по ул. Кутузова, 2а, 13;

по ул. Я.Купалы, 2,4,6, 17;

по ул. Ленина, 36, 40, 44/2, 48а, 50, 50/6;

по ул. Доватора 5,10-2;

по ул. Воскресенская площадь, 1;

по ул. Грибоедова, 12, 27;

по ул. Колхозная, 4,6;

по ул. Маяковского, 1, 3а;

по ул. Советская, 10а,18;

по ул. Политехническая, 5/18;

+по ул. Толстого, 1, 3;

+по ул. Толстого, 1, 3; по пр. Фрунзе, 1.

«Витебскэнерго» приносит извинения потребителям за доставленные неудобства. Все работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

По прогнозам синоптиков 31 января в областном центре температура атмосферного воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов по шкале Цельсия.