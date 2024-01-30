Сразу на 1000 коров всего за месяц сократилось стадо Витебщины

30/1/24 16:16 • Эканоміка

Сокращение поголовья коров в декабре стало рекордным для 2023 года в Витебской области — оно составило сразу 1000 животных.



Как сообщали «ННВ», в течение осени уменьшение коровьего стада региона прогрессировало: в сентябре количество коров в сельхозорганизациях сократилось на 300 голов, в октябре — уже на 500, а в ноябре — на 600.

Как видим, первый месяц зимы оказался для животноводов Витебщины трагичным, ведь за декабрь поголовье коров сократилось сразу на 1000 животных.

Всего за 2023 год коровье стадо Витебской области уменьшилось на 3900 коров, а все поголовье КРС — на 11 200 животных. К началу 2024 года в хозяйствах региона осталось 176 800 коров (это новый антирекорд), а крупного рогатого скота в целом — 495 400 голов.

Отметим, однако, что за 2022 год количество коров в Витебской области уменьшилось на 7500 животных, а КРС в целом — на 21 500 животных.

При этом в прошлом году производство молока в сельхозорганизациях Витебской области выросло на 4,3% по сравнению с 2022 годом, колхозы надоили 739 200 тонн. Еще 42 200 тон молока получили частники.

Средний удой молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях в прошлом году, по сравнению с 2022 годом, вырос на 6,7% или 266 килограммов.