В Витебске из-за вспышки повербанка пострадали маленькая девочка и ее мама
Утром 30 января в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы поступили 38-летняя женщина и ее 3-летняя дочь с ожогами.
Ожоги они получили в своей квартире по улице Карла Маркса в Витебске из-за возгорания портативного зарядного устройства.
Выяснилось, что мама с дочкой легли отдыхать. Около полуночи в кровати женщина пользовалась мобильным телефоном во время его зарядки от повербанка.
Внезапно произошло воспламенение аккумуляторов повербанка, в результате чего витеблянка и ее дочь получили ожоги тела, после чего женщина обратилась за медицинской помощью в больницу.
В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, проводится проверка, сообщается МЧС.