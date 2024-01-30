В Витебске из-за вспышки повербанка пострадали маленькая девочка и ее мама

30/1/24 14:58 • Здарэнні

Утром 30 января в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы поступили 38-летняя женщина и ее 3-летняя дочь с ожогами.



Ожоги они получили в своей квартире по улице Карла Маркса в Витебске из-за возгорания портативного зарядного устройства.

Выяснилось, что мама с дочкой легли отдыхать. Около полуночи в кровати женщина пользовалась мобильным телефоном во время его зарядки от повербанка.

Внезапно произошло воспламенение аккумуляторов повербанка, в результате чего витеблянка и ее дочь получили ожоги тела, после чего женщина обратилась за медицинской помощью в больницу.

В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, проводится проверка, сообщается МЧС.