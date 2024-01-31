Этот январь в Витебске был холоднее обычного

31/1/24 21:41 • Экалогія

Среднемесячная температура в январе в Витебске была ниже нормы на 1,8 градуса.



Самая низкая температура атмосферного воздуха (-25,3 °C)наблюдалась в областном центре 8 января. А самая высокая температура (+ 2,9 °C) была 25 января.

Фактическая температура месяца по данным наблюдений при этом составила -6,8 °C при норме среднемесячной температуры для января в -5 °C.

За январь в Витебске выпало 52 миллиметра осадков, что составляет 91% от нормы для этого месяца. Больше всего осадков (6 миллиметров за 12 часов) выпало 23 января. Средняя высота снежного покрова в течение месяца немногим превышала 6 сантиметров.

Никаких метеорологических рекордов в минувшем месяце в Витебске установлено не было.