Сильнее всего выросли цены на сигареты и помидоры, год назад они были в полтора раза дешевле

31/1/24 18:42 • Эканоміка

За год цены на табачные изделия и помидоры в Витебской области выросли более чем в полтора раза, впрочем, капуста от них отстала мало.



По сравнению с декабрем 2022 года цены на табачные изделия в декабре 2023 года выросли в 1,62 раза.

Свежие помидоры при этом подорожали в 1,59 раза, белокочанная капуста — в 1,45 раза, репчатый лук — 1,2 раза, свекла 1,15 раза, морковь — 1,14 раза. Цены на овощи в целом за год выросли в 1,3 раза.

Еще более интересная ситуация с фруктами, где яблоки подорожали в 1,34 раза, а вот бананы и цитрусовые — только на 1,11 и 1,06 раза. Рост цен на фрукты в общем составил 1,18 раза.

Молоко и молочные продукты подорожали на 7,1%: сметана на 11,2%, молоко — 9,9%, кефир и творог — 5,3%. Сливочное масло выросло в цене за год на 9,8%.

Цены на говядину выросли на 5,7%, курятину — на 5%, свинину — на 2,5%. Колбасные изделия и копчености при этом подорожали только на 0,9%, а вот мясные консервы — на 6,3%.

Куриные яйца подорожали на 5,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,3%, пшеничная мука — на 6,4%.

А вот макароны и крупы в декабре 2023 года стоили на 3,2 и 4,2 дешевле, чем в декабре 2022 года.

Всего же согласно официальной статистике за год цены на продовольственные товары в Витебской области выросли на 6,9%, а за последний месяц 2023 года — на 1%.