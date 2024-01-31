Тепло уже пошло витеблянам, чьи дома были отключены из-за ремонта теплотрассы на улице Суворова

31/1/24 21:52 • Здароўе

«Витебскэнерго» заявил о завершении работ на участке тепловой сети в Витебске, из-за которых прекращалось теплоснабжение и снабжение горячей водой более 100 объектов.



Как сообщали «ННВ», 22 января начата реконструкция участка тепловой сети по улицам Ленина, Маяковского, Крылова, Суворова. Работы ведутся в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и предусматривают замену стальных электросварных труб на ПИ-трубы, которые благодаря своим качествам минимизируют потери тепла и значительно увеличивают сроки эксплуатации тепловой сети.

Чтобы потребителям были доставлены минимальные неудобства на время проведения реконструкции была выполнена прокладка временного трубопровода. Его врезка в действующую магистральную сеть по согласованию с местными органами власти была запланирована на 31 января, в связи с чем временно отключалось теплоснабжение некоторых жилых домов и административных зданий.

В 20:35 эти работы были завершены, участок тепловой сети заполнен теплоносителем и включен в работу, теплоснабжение отключенных потребителей, сообщает пресс-служба «Витебскэнерго».