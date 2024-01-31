В Витебске снег, упавший с крыши больницы, повредил легковушку. Сколько удалось отсудить компенсации?

31/1/24 21:13 • Здарэнні

Суд Железнодорожного района Витебска занял сторону автовладельца, чей автомобиль был поврежден, упавшим с крыши УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» снегом.



В исковом заявлении и в судебном заседании витеблянин заявил, что 15 марта 2023 года принадлежавший ему автомобиль «Hyundai Solaris», находившийся возле ответчика учреждения здравоохранения, был поврежден в результате схода снежно-ледяной массы с крыши.

Стоимость восстановительных работ автомобиля составила 2280 рублей. Кроме того, автовладелец понес расходы по приобретению заднего наружного правого фонаря стоимостью 159 рублей 68 копеек. Поврежденный автомобиль для проведения ремонта был доставлен на СТО при помощи эвакуатора, расходы по перемещению транспортного средства составили 85 рублей.

В итоге мужчина просил взыскать с ответчика расходы в общей сумме 2524 рубля 68 копеек, а также понесенные расходы по оплате юридической помощи в сумме 300 рублей и возврат государственной пошлины в сумме 126 рублей 23 копейки.

Представитель Витебского областного клинического специализированного центра исковые требования не признал.

В судебном заседании было установлено, что согласно информации филиала «Витебскоблгидромет» сумма выпавших осадков за период 10-15 марта 2023 года составила 33,3 мм (74% месячной нормы осадков), высота снега превышала средние многолетние значения на 31 сантиметров. Оттепель в сочетании со значительным избытком осадков была благоприятна для интенсивного таяния снега.

На дату падения снежно-ледяной массы с крыши здание находилось на балансе ответчика, соответственно, обслуживание, текущий ремонт и содержание, в том числе по очистке крыши от снега, находилось в компетенции ответчика.

Представитель ответчика в суде пояснил, что о наличии снеговых масс на крыше здания знали, однако очисткой крыши здания от снега никто не занимался.

Поскольку в падении снега с вовремя не очищенной крыши здания имеется вина ответчика, суд пришел к выводу, что он обязан возместить истцу ущерб, причиненный повреждением автомобиля.

Доказательств умысла самого истца в причинении повреждений его автомобилю ответчиком не представлено.

Факт причинения повреждения автомобилю истца подтверждается материалом проверки Железнодорожного РОВД Витебска, таблицей фотоснимков поврежденного автомобиля.

В то же время в ходе судебного разбирательства установлено, что истец грубо нарушил ПДД, въехав на личном автомобиле на территорию ответчика, под расположенный над воротами территории дорожный знак «Въезд воспрещен», за что органами ГАИ впоследствии был привлечен к административной ответственности. Автомобиль истца в момент схода снега с крыши здания находился вблизи стены здания на велопарковке.

При вынесении решения судом учтено, что в действиях самого истца, расположившего автомобиль в неустановленном месте в зоне возможного схода с крыши здания снежной массы, присутствует грубая неосторожность, в связи с чем размер подлежащего возмещению материального вреда суд посчитал необходимым уменьшить на 30%.

В результате Решением суда Железнодорожного района Витебска с ответчика в пользу истца взыскано:

в возмещение материального ущерба 1767 рублей 28 копеек,

возврат госпошлины в сумме 88 рублей 36 копеек,

расходы по оказанию юридической помощи в сумме 210 рублей.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.