Ночью в Витебске подморозит, остерегайтесь гололедицы

01/2/24 22:25 • Экалогія

Осадки и легкий морозец будут благоприятствовать образованию гололедицы на дорогах этой ночью в Витебске.



По прогнозам синоптиков, ночью 2 февраля температура атмосферного воздуха в областном центре может опуститься до -3 °C. При этом очень вероятно выпадение снега или мокрого снега.

Такие погодные условия будут способствовать образованию на дорогах в Витебске гололедицы.

Днем в пятницу потеплеет, осадки маловероятны, но возможны. На отдельных участках дорог будет сохраняться угроза гололедицы.

При этом в пятницу ожидается усиление ветра, скорость порывов может достигать 18 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8 баллам.