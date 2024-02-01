Почти миллион долларов потратят только на новый фонтан для площади Победы в Витебске
Управление капитального строительства города Витебска закупает оборудование для нового фонтана на площади Победы.
Плоскостной фонтан со 118 струями должен появиться на восточной половине площади Победы примерно в том же месте, где он находился до уничтожения сквера в 2009 году — вдоль улицы Ленина.
Закупается собственно комплект арматуры и оборудования для выброса водяных струй и их подсветки, а также гранит для облицовки — плиты из природного камня Дарк и Мароканд.
Ориентировочная стоимость комплектующих и гранита для фонтана ориентировочно составляет в сумме 3 000 000 рублей, эти деньги возьмут из городского бюджета.
Закупка производится из одного источника. Поставить оборудование для фонтана должны до конца апреля.