Почти миллион долларов потратят только на новый фонтан для площади Победы в Витебске

01/2/24 16:25 • Культура

Управление капитального строительства города Витебска закупает оборудование для нового фонтана на площади Победы.



Плоскостной фонтан со 118 струями должен появиться на восточной половине площади Победы примерно в том же месте, где он находился до уничтожения сквера в 2009 году — вдоль улицы Ленина.

Закупается собственно комплект арматуры и оборудования для выброса водяных струй и их подсветки, а также гранит для облицовки — плиты из природного камня Дарк и Мароканд.

Ориентировочная стоимость комплектующих и гранита для фонтана ориентировочно составляет в сумме 3 000 000 рублей, эти деньги возьмут из городского бюджета.

Закупка производится из одного источника. Поставить оборудование для фонтана должны до конца апреля.