В Полоцке осудили «липового» газовщика, который заставлял стариков покупать газоанализаторы под угрозой штрафа

01/2/24 15:29 • Крымінал

В Полоцке вынесен приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника газовой службы.



Как было установлено в суде, с 15 августа по 11 сентября 2023 года, в Витебске, Полоцке и Новополоцке мужчина заходил в квартиры к пенсионерам и, воспользовавшись престарелым возрастом последних, путем обмана, склонял их к покупке различных газоанализаторов.

Он убеждал стариков, что является сотрудником газовой службы, в чью компетенцию входит обслуживание населения по обязательной установке газовых приборов контроля, и в результате склонил их в обязательном порядке приобрести у него по завышенной стоимости не обязательные к использованию сигнализаторы загазованности, датчики утечки газа, детектор угарного газа.

Всего мошеннику удалось обмануть шестерых жителей трех городов и получить с них сумму в 2798 рублей.

В судебном заседании обвиняемый И. свою вину в совершенных преступлениях признал частично, заявленные исковые требования признал в полном объеме.

16 января суд Полоцка и Полоцкого района признал его виновным в мошенничестве, совершенном повторно. На основании части 2 статьи 209 УК его приговорили к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.

Кроме того, с мужчины взыскали в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу пяти потерпевших 2398 рублей. А также у него конфисковали в доход государства мобильный телефон, как средство совершения преступления, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.