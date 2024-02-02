В Орше сгорела 92—летняя старушка

02/2/24 14:27 • Здарэнні

2 февраля в Орше произошел пожар, в результате которого погибла 92-летняя пенсионерка.



В 2:48 пожарные получили сообщение о том, что горит дом по 1-му переулку Николая Гоголя. К приезду подразделений МЧС жилище престарелой женщины полыхало открытым пламенем.

В ходе разборки обгоревших строительных конструкций пожарные на кровати нашли обгоревшее тело пенсионерки.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается. Рассматривается несколько версий возможного возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем хозяйки дома, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала года в Витебской области на пожарах погибли уже 13 человек, а с начала зимы — 20.