В Витебске легковушка снесла фонарный столб. Водитель в больнице

02/2/24 15:01 • Здарэнні

Утром 2 февраля в Витебске «Toyota Avensis» врезалась в фонарный столб, водитель легковушки попал в больницу.



По предварительной информации ГАИ, вблизи дома №32 на Новолуческой улице 58-летний водитель «Toyota» не справился с управлением своим авто. Машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в опору уличного освещения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу.