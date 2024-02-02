Витебский облисполком продлил разрешения вывозить в Латвию и Литву гречку и манку, если они куплены для личных нужд

02/2/24 15:39 • Эканоміка

Витебская область продлила мораторий на запрет правительства на вывоз продуктов в страны Балтии из Беларуси.



Напомним, что согласно постановлению правительства Беларуси, принятое в 2022 году, ограничило вывоз за пределы ЕАЭС более 2 килограммов пшеничной муки, более килограмма гречневой, рисовой, овсяной, манной и перловой крупы, пшена, овсяных хлопьев, макарон, сахара и соли, а также более 1 литра растительного масла и трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.

Вскоре, однако, Витебский облисполком принял решение, что эти ограничения не будут касаться продуктов, вывозимых с территории области в Латвию и Литву.

26 января Александр Субботин подписал новое решение, которое разрешает вывозить продукты в эти страны Балтии вплоть до 31 декабря 2024 года.