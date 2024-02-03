Внедорожник «Mercedes» лоб в лоб столкнулся с грузовиком в Лиозненском районе

03/2/24 22:58 • Здарэнні

Водитель кроссовера пострадал в результате лобового столкновения с грузовиком в Лиозненском районе.



3 февраля около 11:40 на 120-м километре автодороги М-8 38-летний водитель «Mercedes-Benz GLS-класс», ехавший со стороны Орши в направлении Витебска, выехал на полосу встречного движения, где внедорожник врезался во встречный грузовой автомобиль «Volvo».

По информации ГАИ, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. По факту этого ДТП проводится проверка.