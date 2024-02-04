За сутки в Витебске выпало сразу 10 миллиметров осадков

04/2/24 1:33 • Экалогія

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Витебске всего за 24 часа.



3 февраля в областном центре выпало сразу 10 миллиметров осадков: 4 миллиметра за ночь, и еще 6 миллиметров днем.

Если ночью при отрицательных температурах шел снег, то днем, когда потеплело, он сменился на дождь со снегом.

За первые трое суток февраля в Витебске выпало 13 миллиметров осадков, что значительно превышает недельную норму для этого месяца.

В воскресенье в областном центре с высокой вероятностью снова будет идти снег, мокрый снег и дождь. Но синоптики обещают, что эти осадки будут кратковременными. Температура воздуха будет выше нуля на 1-3 градуса.

При этом ожидается усиление ветра порывами со скоростью до 15-18 метров в секунду. Из-за ожидаемого восьмибалльного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.