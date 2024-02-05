В Витебске уже 18 см снега, только за ночь в городе выпало 8 мм осадков

05/2/24 16:29 • Экалогія

Минувшей ночью на Витебск обрушился мощный снегопад. В Беларуси больше сугробы только в Новогрудке.



За 12 часов в областном центре выпало сразу 8 миллиметров осадков, что составляет 16% от месячной нормы для февраля. На втором месте в Витебской области Березинский заповедник, где выпало 5 миллиметров осадков, на третьем — Лынтупы с 4 миллиметрами.

В результате к 9 часам утра 5 февраля в Витебске образовался снежный покров высотой в 18 сантиметров, в Беларуси выше сугробы неожиданно только в Новогрудке — 23 сантиметра.

На втором месте по высоте снежного покрова в Витебской области Орша с 11 сантиметрами, затем идут Езерище с 10 сантиметрами, Верхнедвинск с 9 сантиметрами и Россоны с 8 сантиметрами.

В Витебске на момент публикации столбик термометра находился на пол градуса ниже нуля шкалы Цельсия. Отрицательная температура также в Езерище, Россоных, Полоцке, Докшицах и Березинском заповеднике.