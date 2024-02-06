В Витебске детсадик построит компания, которая возводила детский сад возле Дроздов

06/2/24 0:04 • Падзеі

В Витебском горисполкоме состоялось рабочее совещание о строительстве нового учреждения дошкольного образования.



Заседание проходило с участием представителей витебских облисполкома и горисполкома, администрации Первомайского района, а также компании «Rikko d.o.о.» (так в сообщении городского исполнительного комитета).

По составу участников можно сделать вывод, что новый детсад построят в Первомайском районе. Его проект будет индивидуальным. Внутри детского сада запланированы помещения открытого типа с многофункциональным зонированием.

Инвестором заявлена вышеуказанная иностранная компания. Найти фирму с таким название не удалось, но существует словенская компания «Rikko d.o.о.» (с одним k).

В 2013 году эта компания построила инновационный детский садик в Рибнице — общине на юге Словении. Он был построен из деревянных конструкций.

Более того, в 2015 году «Riko» завершила строительство детского сада возле известных белорусских Дроздов, возведенный с использованием аналогичных технологий. На тот момент это был самый необыкновенный детский садик в Беларуси.