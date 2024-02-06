В Витебске легковушка врезалась в микроавтобус, пострадала пенсионерка

06/2/24 23:13 • Здарэнні

6 февраля в Витебске в результате столкновения двух автомобилей пострадала пассажирка микроавтобуса.



По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с ехавшим на встречу пассажирским микроавтобусом «Peugeot».

В результате ДТП пассажирка 64-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы и была доставлена в медучреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.