В Витебске легковушка врезалась в микроавтобус, пострадала пенсионерка
6 февраля в Витебске в результате столкновения двух автомобилей пострадала пассажирка микроавтобуса.
По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с ехавшим на встречу пассажирским микроавтобусом «Peugeot».
В результате ДТП пассажирка 64-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы и была доставлена в медучреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.