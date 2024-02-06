В Витебске выпала половина месячной нормы осадков за 5 дней

06/2/24 0:28 • Экалогія

С начала февраля в Витебске уже выпало 24 миллиметра осадков.



Это практически половина от месячной нормы осадков для февраля, которая в Витебске составляет 9 миллиметров.

Пока больше всего осадков выпадало 3 февраля (10 миллиметров) и 5 февраля (9 миллиметров).

Самым влажным за всю историю метеонаблюдений был февраль 2023 года, когда за месяц выпало 93 миллиметра осадков. Из 28 дней месяца 25 дней пришлось с осадками, больше всего выпало 18 февраля — 13 миллиметров.