Из Витебска ушел сервис Edostavka

07/2/24 18:00 • Эканоміка

С 7 февраля в Витебске сервис Edostavka снова прекратил работу спустя 4 месяца после возвращения.



Сервис Edostavka объявил о прекращении работы в двух областных центрах: с сегодняшнего дня он не работает в Витебске, а в Гомеле доставку прекратили уже 2 февраля.

Отметим, что еще 28 марта прошлого года сервис ограничилзону своего обслуживания Минском, Минской областью, Барановичами, Ляховичами и Миром. Также часть ассортимента уже тогда переехала на Emall.

Но 20 сентября было объявлено о возобновлении приёмов заказов с доставкой по Витебску и Гомелю. В Витебске зона доставки включала также Сокольники, Гришаны, Рубу, и ряд посёлков и агрогородков Витебского района.

Теперь жителя Витебска предлагают пользоваться услугами Emall, где можно заказать товары либо с самовывозом из отделений «Европочты» либо с доставкой на дом.