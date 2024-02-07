К утру в Витебске опять ожидается снегопад

07/2/24 1:03 • Экалогія

Из-за угрозы сильных снегопадов в северо-восточной половине Беларуси на 7 февраля объявлен оранжевый уровень опасности.



В Витебске начало снегопада ожидается к четырем часа утра, по прогнозам синоптиков он будет продолжаться до девяти часов. За это время высота снежного покрова в областном центре, которая сейчас составляет 17 сантиметров, может вырасти на несколько сантиметров.

При этом снегопад, судя по всему, будет сопровождаться туманом — вероятность его образования в это время блика к 100%.

Утром ожидается слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Так что автомобилистам следует проявлять особую осторожность на заметенных улицах Витебска, когда они будут утром ехать на работу.

Сейчас в Витебске уже -3,5 °C, температура будет падать и может опуститься до -6 °C. Днем потеплеет, и столбик термометра поднимется до 0..+2 °C.

После обеда снегопад возобновится, но будет заметно слабее утреннего. Ожидается, что выпадение осадков прекратится только вечером. Угроза гололедицы на отдельных участках дорог сохранится весь день.