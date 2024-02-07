Почти на 6% сократилось экономически активное население Витебщины всего за три года

07/2/24 17:19 • Эканоміка

За три года экономически активное население Витебской области сократилось на 28 100 человек, это больше, чем живет в Чашникском районе.



В декабре 2023 года в экономике Витебской области осталось занятыми 457 200 человек.

Год назад, в декабре 2022 года, в экономике региона было занято 462 900 человек — на 5700 больше, чем в конце прошлого года. Таким образом сокращение экономически активного населения области за 2023 год составило 1,2%.

Отметим, что в 2022 году количество людей, занятых в экономике Витебской области, сократилось с 470 900 до 462 900 человек — на 8000 человек или 1,7%.

В 2021 году экономически активного население Витебщины сократилось с 479 500 до 470 900 человек — на 8600 человек, что составило 1,8%. А в 2020 году с 485 300 до 479 500 человек — на 5800 человек или 1,2%.

Всего за последние три года занятое в экономике Витебской области население уменьшилось на 28 100 человек или 5,8%. Эта цифра превышает население Чашникского района, где в 2023 году насчитывалось 27 047 жителей.