В Витебске срочно ищут трактористов и водителей грузовиков, но «по пятьсот» не обещают

07/2/24 16:21 • Эканоміка

Срочный подбор трактористов и водителей автомобиля категории «С» проводится в Витебске. Узнали, сколько обещают.



Подбор на эти вакансии проводит государственная служба занятости. Согласно информации сайта горисполкома, уровень заработной платы будет начинаться от 1200 рублей.

Желающие трудоустроиться на эти вакансии могут обращаться по адресу: Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, кабинет № 7, консультации по телелефонам 36-25-49, 36-25-09.