До -16,5 °C было этой ночью на севере Витебщины — холоднее, чем где-либо в Беларуси

08/2/24 19:53 • Экалогія

В два раза холоднее, чем на большей части Беларуси, было этой ночью на севере Витебской области.



Ночью 8 февраля самый сильный в стране мороз был зафиксирован в Россонах, там столбик термометра опустился до отметки -16,5 °C.

На втором месте Докшицы, где самая низкая за сутки температура составила -11,4 °C, немного теплее было в Верхнедвинске — -11,1 °C.

В самом Витебске синоптики зафиксировали всего 8,7 градусов мороза. Впрочем, почти во всех остальных регионах Республики Беларусь в эту ночь температура атмосферного воздуха не опускалась ниже 7 градусов мороза.