Молодой дальнобойщик погиб в результате столкновения двух фур под Витебском. Видео

08/2/24 1:11 • Здарэнні

7 февраля на объездной дороге возле Витебска столкнулись две фуры, один из водителей погиб.



По информации ГАИ, около 22:00 на 6-м километре автодороги Р-49 «Дымовщина(от Р-20) – Шапуры (до М-8)» 29-летний водитель автопоезда «Volvo», ехавший со стороны Вороновского кольца в направлении автодороги М-3, совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF», который ехал ему навстречу.

В результате аварии парень, управлявший «Volovo», получил тяжелые травмы от которых на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, спасатели, следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Движение на этом участке кольцевой автодороги ограничено, водителям следует выбирать альтернативные маршруты объезда.