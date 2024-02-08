Рыбак утонул на озере Отолово в Ушачском районе

08/2/24 19:08 • Турызм

Житель Бешенковичского района утонул во время рыбалки на озере Отолово в Ушачском районе.



О том, что тело рыбака было извлечено из воды работниками ОСВОД сообщила пресс-служба МЧС.

Ро информации газеты «Патрыёт» 39-летний мужчина приехал на озеро Отолово с лодкой и рыбачил на ней в месте, где в водоем впадает ручей.

По предварительной версии лодка перевернулась, и рыбак оказался в воде. Он не имел спасательного жилета и спастись не смог.

С начала 2024 года это второй случай гибели людей на воде, о котором сообщалось: 28 января на озере Богинское Браславского района нашли тело пропавшего 30-летнего рыбака.

С начала ледостава в Витебской области утонули 5 человек, примечательно, что 27 декабря на озере Кривое в Поставском районе также утонул рыбак, рыбачивший с лодки.