В прошлом году объем жилищного строительства в Витебской области остался таким же, как и год назад

08/2/24 0:07 • Эканоміка

В 2023 году организациями всех форм собственности построено в Витебской области 3700 новых квартир — столько же, как и в 2022.



При этом в эксплуатацию было введено 317 700 квадратных метров общей площади жилья, что 11 700 квадратных метров (3,8%) больше, чем в 2022 году.

Таким образом, если в 2022 году средняя площадь построенного жилья составляла около 83 квадратных метров, то в 2023 году — около 86.

Это не удивительно, ведь больше половины построенного в прошлом году жилья (54,4%) составляют индивидуальные жилые дома, по данным областной статистики.

Более трети всего жилья (35%) было построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При этом с использование государственной поддержки построено только 58 400 квадратных метров, что составляет 18,4% от общего объема.