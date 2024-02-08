Возобновились авиарейсы из Витебска в Шарм-эль-Шейх

08/2/24 22:09 • Турызм

Три раза в месяц жители Витебска могут улететь прямы авиарейсом в город-курорт в Египте.



«Белавиа» объявила о возобновлении чартерных рейсов из Витебска в Шарм-эль-Шейх. Первый вылет состоялся 7 февраля.

Планируется, что авиарейсы по этому маршруту будут осуществляться три раза в месяц — один раз в 10 дней. Полет между двумя городами должен длиться 6 часов.

Этих рейсов нет в расписании полетов на сайте «Белаавиа», приобрести на них билеты и узнать все подробности о путешествии пока можно только у туристических агентств.

«Белавиа» вернулась в витебский аэропорт спустя несколько лет — все полеты из Витебска прекратились после ковидного 2020 года. Ранее из витебского аэропорта выполнялись регулярные рейсы в Калининград и чартерные в Турцию, Египет, Болгарию.