Опоры теплотрассы рухнули на железнодорожной станции Орша

Зоя Машэка • 14/1/22 18:29 • Здарэнні

Вечером 14 января в Орше произошло обрушение опор, поддерживающих теплотрассу и электрические кабели.



Авария произошла в 16:40, по информации МЧС никто не пострадал и задержки в движении поездов не произошло. На месте работают восстановительные службы железной дороги, подразделения МЧС контролируют ситуацию.

По данным метеослужбы с 15:00 до 18:00 скорость порывов ветра в Орше достигала 19 метров в секунду.

При этом БелЖ предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 14 января на отдельных участках железной дороги пассажирские поезда следуют с отклонением от графика движения от 20 минут и до более 1 часа.