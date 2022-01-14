Погоню уменьшили и поместили на зеленый фон — областной герб вернулся в центр Витебска

• 14/1/22 13:30 • Палітыка

Световой короб с гербом Витебской области вернули на здание в центре города. Посмотрите, как он изменился.
Герб Погоня вернулся в центр Витебска в измененном виде. Courtesy photo

По каким-то причинам изображение самого герба — всадника и венка из дубовых листьев вокруг него — заметно уменьшили. Кроме того теперь фон светового щита, на котором изображен герб сделали вместо контрастного белого цвета зеленым.

Герба «Погоня» на фоне суперлуния, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Это соответствует цвету флага Витебской области, но и без подсветки изображение теперь читается плохо, а с подсветкой и вовсе будет напоминать знаменитый абажур ленинской лампы. Зато теперь сочетание цветов идеологически выдержанное.

Герб Погоня вернулся в центр Витебска в измененном виде. Courtesy photo

Напомним, что прежнее изображение герба демонтировали 5 января. А установлен он на этом здании был еще в 2009 году, после утверждения геральдических символов Витебской области.

             
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 