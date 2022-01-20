Взрыв газа в квартире произошел в Новолукомле

Зоя Машэка • 20/1/22 15:25 • Здарэнні

47-летний мужчина пострадал в результате взрыва газа в квартире в Новолукомле.



Вспышка газовоздушной смеси с последующим горением произошла в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в №10 на улице Энергетиков. Пожарные сообщение о чрезвычайной ситуации получили в 23:56.

В результате взрыва газа и дальнейшего пожара безработный хозяин квартиры получил ожоги, его пришлось госпитализировать. В квартире выбило балконную дверь и оконную раму, в помещении повреждено имущество, а также закопчены стены и потолок в кухне.

Целостность конструкций пятиэтажки не нарушена. Причина вспышки устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.