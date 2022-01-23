На 52,8 млн человек сократилось за пятилетку количество пассажиров, перевозимых в Витебской области за год

Сяржук Серабро • 23/1/22 22:12 • Эканоміка

За последние 5 лет количество пассажиров, перевозимых пассажирским транспортом в Витебской области за год, сократилось более чем на четверть.



Если в 2016 году услугами пассажирского транспорта в регионе воспользовались 205 400 000 человек, то в 2021 было перевезено только 152 800 000 пассажиров.

Особо заметным падение количества пассажиров стало с началом пандемии COVID-19. Так, в 2019 году перевезли 191 200 000 пассажиров, а в 2020 — 164 000 000. Объем пассажира потока уменьшился сразу на 27 200 000 человек или 14,2%.

За два «ковидных» года количество перевозимых за год пассажиров уменьшилось уже на 38 400 000 человек или 20%.

Годичный пассажирооборот за пятилетку уменьшился на 416 000 000 пассажиро-километров или 26,8%: если в 2016 году этот показатель составлял 1 553 700 пассажиро-километров, то в минувшем — только 1 137 700.

Резко снижение пассажирооборота также произошло за последние два года: в 2020 он уменьшился на 298 800 пассажиро-километров и составил 1 545 900 000 пассажиро-километров, а в 2021 году произошло падение еще на 109 400 000 пассажиро-километров до 1 137 700 000 пассажиро-километров.

То есть за время пандемии COVID-19 пассажирооборот транспорта Витебской области сократился на 26,4%.

Какой из видов транспорта пострадал больше всего, станет ясно после публикации статистического ежегодника за 2021 год.